В Армении цена на свинину повысилась на 38,2%

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ В текущем году цены и тарифы в Армении возобновили рост. В первую очередь на рынке продуктов питания, цены на которые в текущем году возросли (по состоянию на август – на 2,6%). При этом заметно подорожало мясо: говядина на 6,2%, свинина – на 38,2%, баранина – на 15,8%.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, такие данные за январь-июнь приводит Национальная статистическая служба страны.

По данным, в Армении сократились ресурсы говядины (почти на 4%) и свинины (на 16%).

Отметим, что таможенная цена свинины, экспортируемой из Бразилии, в январе-июне резко возросла (почти на 19% в годовом исчислении). В этом периоде доля этой страны в общем объеме импортируемой в Армению свинины превышала 80%.