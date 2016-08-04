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    ​Московский суд отложил рассмотрение дела о банкротстве Тельмана Исмаилова

    Заявление самого Исмаилова о своем банкротстве будет рассмотрено 8 сентября

    Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Арбитражный суд Московской области объявил перерыв до 11 августа в заседании по рассмотрению обоснованности заявления БМ-Банка, входящего в группу ВТБ, о банкротстве основателя группы АСТ бизнесмена Тельмана Исмаилова, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Подмосковный арбитраж в декабре 2015 года уже выносил решение о признании Исмаилова банкротом по требованию гражданина Бориса Зубкова. Однако апелляционный суд в марте по жалобе крупнейшего кредитора Исмаилова - Банка Москвы (входит в группу ВТБ) - это решение отменил. 

    Заявление самого Т. Исмаилова о своем банкротстве будет рассмотрено 8 сентября, вслед за заявлением БМ-Банка, в том случае, если требования кредитной организации будут признаны необоснованными.

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