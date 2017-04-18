Могерини обсудит в Москве конфликт в Сирии

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Визит в Москву высокого представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини — давно ожидавшееся событие, в России рассчитывают на детальное обсуждение двусторонних отношений и сирийской проблематики. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам в Брюсселе постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.

"Россия и Евросоюз были и остаются крупнейшими торгово-экономическими партнерами, но наш политический диалог, в силу известных событий двух-трехлетней давности, по сути, свелся к эпизодическим контактам на уровне экспертов и политдиректоров. Да, наш министр Сергей Викторович Лавров и Федерика Могерини встречались на различных международных площадках, но эти встречи были "на полях" каких-то мероприятий и, конечно, по определению не могли подменить собой детальных разговоров. Именно на такой разговор мы рассчитываем в Москве 24 апреля", — заявил Чижов в преддверии визита в Россию главы дипломатии ЕС.

"Визит будет охватывать, как мы рассчитываем, весь комплекс двусторонних отношений, плюс актуальные международные проблемы, среди которых на данном этапе выделяется Сирия", — отметил дипломат.