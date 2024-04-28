Modern Diplomacy: Ереван помогает Москве обходить западные санкции

Европейский экспорт оружия и товаров "двойного назначения" в Россию был запрещен с момента вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Это положило конец прямому пути экспорта в Россию таких товаров, которые могут быть использованы в качестве оружия д

Европейский экспорт оружия и товаров "двойного назначения" в Россию был запрещен с момента вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Это положило конец прямому пути экспорта в Россию таких товаров, которые могут быть использованы в качестве оружия для незаконного вторжения в Украину.

Как передает Report , об этом говорится в статье, опубликованной изданием Modern Diplomacy .

"Из данных европейской торговли следует, что экспорт в такие страны, как Армения, с февраля 2022 года резко возрос, что свидетельствует о том, что эти страны служат каналом для России и помогают ей обходить санкции.

Согласно анализу данных, проведенному британским телеканалом Sky News, европейские компании экспортируют оборудование и технику на сотни миллионов долларов, которые почти наверняка попадают в Россию, подрывая официальный режим санкций и укрепляя военную машину Владимира Путина", - говорится в материале.

Также отмечается, что эти товары - в том числе беспилотное оборудование, оптические приборы и тяжелая техника - отправляются в бывшие советские страны-сателлиты, такие как Армения и Грузия, откуда они могут быть переправлены в Россию благодаря тесным торговым связям.

"В Европейском союзе существует список из 45 категорий товаров, так называемых "общих высокоприоритетных товаров", которые были обнаружены в остатках российского оружия на полях сражений.

Индикаторы торговли показывают, что, несмотря на резкое сокращение прямых поставок товаров в саму Россию после введения торговых санкций после вторжения в Украину, большие объемы чувствительных европейских товаров "двойного назначения" по-прежнему попадают в Россию.

Анализ, проведенный Sky News, показывает, что британский экспорт в некоторые бывшие советские республики этих товаров, которые, согласно документам, использовались для убийства украинских граждан, вырос более чем на 500 % с начала войны.

Британские компании экспортировали в регион эти товары на сумму 7,5 млн долларов, что выше исторически сложившегося уровня экспорта в эти страны.

В их число входят "части самолетов, вертолетов или беспилотных летательных аппаратов", которые могут быть использованы для создания беспилотников и других летательных аппаратов.

Среди других товаров, отправляемых британскими экспортерами, - машины для обработки данных, аэронавигационное оборудование и средства радионавигации", - подчеркивается в публикации.

В ней говорится, что потоки британских товаров в Россию сократились на 74 % с начала войны, после введения санкций. Подавляющее большинство экспорта в РФ по-прежнему составляют продукты питания, медицинские товары и другие гуманитарные товары, а прямой экспорт тяжелой техники, электрооборудования и автомобилей упал почти до нуля.

"Напротив, резко возросли объемы экспорта Великобритании в Армению, которая зафиксировала резкий рост экспорта товаров в Россию. По данным государственного статистического агентства Армении, в 2022 году объем торговли между Арменией и Россией увеличился почти вдвое, достигнув 5,3 миллиарда долларов. Эта тенденция сохранилась в 2023 году и в первые месяцы 2024 года.

Аналогичным образом, экспорт Армении в ОАЭ вырос на 200 % с момента вторжения. По словам Робина Брукса, старшего научного сотрудника Института Брукингса, "торговая статистика Армении сошла с ума после вторжения России в Украину... Неужели в ОАЭ так вырос спрос на армянские товары? Конечно, нет. Это западные товары, в основном из ЕС, направляющиеся в Россию".

Согласно базе данных ООН Comtrade, в список товаров, экспортированных из Армении в Россию за последние два года, входят мобильные телефоны, компьютеры, наушники и другое техническое оборудование", - отмечается в материале Modern Policy.

Издание считает, что это общеевропейская проблема, поскольку другие европейские страны, включая Францию, Германию и Польшу, также отправляют большое количество оборудования в Россию через Армению и Грузию.

"Очевидно, что они получают заказ от какого-то российского сателлита, который находится в одной из этих стран Центральной Азии", - сказал Sky News Робин Брукс, бывший главный экономист финансовой организации IIF. - Что произойдет потом? Может быть, существует правдоподобное отрицание, может быть, они знают... Все, что мы знаем наверняка, - это то, что рост объемов экспорта, который происходит, совершенно безумен и не согласуется ни с какими базовыми данными в этих странах. Поэтому единственное разумное объяснение - это Россия".

"Со стороны Западной Европы и особенно ЕС, я бы сказал, что это происходит уже давно. На данный момент — это широко известно в Брюсселе, и я думаю, что возникает ключевой вопрос: почему ничего не делается на центральном уровне ЕС, чтобы остановить это?" - задается вопросом Брукс.

Это усугубляется прямыми продажами оружия Армении европейскими странами, такими как Франция. Сообщается, что в октябре 2023 года министерство обороны Армении и французская оборонная группа Thales подписали соглашение о закупке трех новейших радарных систем GM-200. На церемонии присутствовали министр обороны Франции Себастьен Лекорню и его армянский коллега Сурен Папикян.

Поставка радаров GM200 будет иметь большое значение, так как они могут одновременно идентифицировать и отслеживать военные самолеты, беспилотники и даже ракеты в радиусе 250 километров.

В октябре министры также подписали "письмо о намерениях" о предполагаемой передаче Армении французских зенитно-ракетных комплексов малой дальности.

Позже стало известно, что Франция также поставит Армении 50 бронетранспортеров. В декабре прошлого года первые 24 бронетранспортера "Бастион", якобы направляющиеся в Армению, были замечены в грузинском порту Поти. Ни одна из сторон до сих пор не подтвердила факт поставки "Бастионов".

Лекорню и Папикян снова встретились в Ереване 23 февраля, причем самолет Лекорню вез приборы ночного видения для Армении, которая также подписала контракт на покупку штурмовых винтовок у французской компании PGM.

Лекорню подчеркнул, что французские поставки оружия в Армению носят "чисто оборонительный характер", хотя высказывались опасения, что такое оружие в конечном итоге может попасть в Россию.

Европе предстоит сделать многое, чтобы ее санкции против России оставались непроницаемыми и не обходились, будь то по чисто экономическим причинам или из-за неэффективного контроля.