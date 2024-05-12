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Премьер Грузии: Радикальная оппозиция планирует насилие против полиции

Премьер Грузии: Радикальная оппозиция планирует насилие против полиции У нас есть точная информация, что агрессивно настроенные молодежные группы, организованные радикальной оппозицией и финансируемые из-за границы, завтра и послезавтра планируют совершить насильственные действия против грузинского парламента и полиции.
В регионе
12 мая 2024 г. 18:18
Премьер Грузии: Радикальная оппозиция планирует насилие против полиции

У нас есть точная информация, что агрессивно настроенные молодежные группы, организованные радикальной оппозицией и финансируемые из-за границы, завтра и послезавтра планируют совершить насильственные действия против грузинского парламента и полиции.

Как сообщает местное бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге.

Он предупредил оппозицию и заявил, что каждый будет нести ответственность в рамках закона за насилие. Премьер также призвал сотрудников правоохранительных органов проявить максимальную сдержанность.

По его словам, жесткая реакция на преступников, привычная для полиции США или Франции, не должна быть приемлемой для грузинских правоохранителей.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın Baş naziri: Radikal müxalifət parlamentə və polisə qarşı zorakılıqlar planlaşdırır

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