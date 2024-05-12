В Казахстане пьяный водитель грузовика въехал в остановку, есть погибшие

В Алматинской области Казахстана пьяный водитель грузовика "ЗИЛ-131" въехал в остановку, в результате чего два человека погибли, еще трое получили ранения.

В Алматинской области Казахстана пьяный водитель грузовика "ЗИЛ-131" въехал в остановку, в результате чего два человека погибли, еще трое получили ранения.

Как передает Report , об этом в соцсети сообщила дорожная полиция региона.

"Водитель проигнорировал требование патрульных об остановке и пытался скрыться от преследования. В результате 49-летний мужчина, управлявший грузовым автомобилем, на скорости въехал в автобусную остановку на 32 км автодороги "Алматы-Жетыген".

В результате ДТП двое скончались, трое с различными травмами госпитализированы в районную больницу", - говорится в сообщении.

Согласно результатам медицинского освидетельствования, нарушитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения средней степени.

По факту возбуждено уголовное дело.