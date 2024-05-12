Парламент Грузии 14 мая рассмотрит в третьем чтении закон об иноагентах

Депутаты парламента Грузии на пленарном заседании 14 мая рассмотрят в третьем и окончательном чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния".

Депутаты парламента Грузии на пленарном заседании 14 мая рассмотрят в третьем и окончательном чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния".

Как сообщает Report , об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

"Что касается расписания, завтра (13 мая - ред.) будет рассмотрение законопроекта в третьем чтении в комитете по юридическим вопросам. Это рассмотрение редакционного характера, и, конечно, не ожидается обсуждения каких-то больших изменений. Что касается обсуждения на пленарном заседании, оно будет уже во вторник (14 мая - ред.)", - сообщил Папуашвили.

Председатель парламента также выразил сожаление, что зарубежные партнеры, критикующие законопроект, вместо предметного обсуждения ведут кампанию по дезинформации. Если появятся какие-то рекомендации, отметил Папуашвили, они могут их предложить после принятия закона в третьем чтении, перед тем как президент страны Саломе Зурабишвили направит в парламент вето с мотивированными замечаниями. Таким образом, если рекомендации окажутся приемлемыми для парламентского большинства, депутаты поддержат вето президента и внесут изменения в законопроект.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не исключил, что власти при содействии международных партнеров могут внести изменения в законопроект об иностранных агентах после того, как Зурабишвили наложит на него вето.