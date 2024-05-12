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Президент Грузии призвала участников протестов в Тбилиси к бдительности

Президент Грузии призвала участников протестов в Тбилиси к бдительности Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала к бдительности противников законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", которые планируют акцию протеста в Тбилиси.
В регионе
12 мая 2024 г. 19:09
Президент Грузии призвала участников протестов в Тбилиси к бдительности

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала к бдительности противников законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", которые планируют акцию протеста в Тбилиси.

Как сообщает корреспондент местного бюро Report, соответствующее заявление президент сделала в ходе брифинга.

"В выступлениях премьер-министра Грузии утверждается, что демонстранты планируют устраивать провокации на митингах. Хочу призвать участников акции к бдительности", - отметила С.Зурабишвили.

Она добавила, что некоторые круги пытаются втянуть участников акций в провокации.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти владеют точной информацией о готовящихся провокациях демонстрантов.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan Prezidenti Tbilisidə etiraz iştrakçilarını diqqətli olmağa çağırıb

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