Президент Грузии призвала участников протестов в Тбилиси к бдительности

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала к бдительности противников законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", которые планируют акцию протеста в Тбилиси.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала к бдительности противников законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", которые планируют акцию протеста в Тбилиси.

Как сообщает корреспондент местного бюро Report , соответствующее заявление президент сделала в ходе брифинга.

"В выступлениях премьер-министра Грузии утверждается, что демонстранты планируют устраивать провокации на митингах. Хочу призвать участников акции к бдительности", - отметила С.Зурабишвили.

Она добавила, что некоторые круги пытаются втянуть участников акций в провокации.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти владеют точной информацией о готовящихся провокациях демонстрантов.