В Волгограде на территории НПЗ возник пожар после падения БПЛА

На территории Волгоградского НПЗ в результате падения БПЛА возник пожар.

На территории Волгоградского НПЗ в результате падения БПЛА возник пожар.

Как передает Report , об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

"В результате последствий падения БПЛА с последующей детонацией на площадке Волгоградского НПЗ возникло возгорание. Пожарно-спасательные силы оперативно приступили к работе - пожар ликвидирован. Жертв нет", - приводит слова губернатора администрация области в Telegram-канале.

По его словам, ночью силами ПВО была отражена атака БПЛА на территории Волгоградской области.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела Белгорода погиб один человек, еще 29 человек получили ранения.