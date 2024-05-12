Российские пограничники сворачивают посты в Зангезуре

Российские пограничники начали сворачивать посты в Зангезурcкой области Армении на границе с Азербайджаном.
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В этом районе они разместились после 44-дневной войны, в декабре 2020 г.
Ранее о выводе российских военных и пограничников из Гегаркуникской, Сюникской, Тавушской, Араратской и Вайоцдзорской областей сообщил глава правящей фракции парламента Армении Айк Конджорян.
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вывод российских военных и пограничников из ряда областей Армении был согласован на встрече лидеров двух стран в Москве.