Российские пограничники сворачивают посты в Зангезуре

Российские пограничники начали сворачивать посты в Зангезурcкой области Армении на границе с Азербайджаном.

Российские пограничники начали сворачивать посты в Зангезурcкой области Армении на границе с Азербайджаном.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik Armenia, они начали сворачивать мобильные пункты размещения на участке между Горуссом и Чакатеном Гафанского района.

В этом районе они разместились после 44-дневной войны, в декабре 2020 г.

Ранее о выводе российских военных и пограничников из Гегаркуникской, Сюникской, Тавушской, Араратской и Вайоцдзорской областей сообщил глава правящей фракции парламента Армении Айк Конджорян.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вывод российских военных и пограничников из ряда областей Армении был согласован на встрече лидеров двух стран в Москве.