ВСУ оставили ряд позиций на севере Харьковской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) были вынуждены оставить некоторые позиции на севере Харьковской области, один населенный пункт перешел под контроль российских войск.
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Согласно информации, украинцы отошли с некоторых позиций "из-за большого натиска россиян".
"В четырнадцать часов начались бои за н.п. Глубокое, который имеет стратегическое значение. Россияне умирают пачками, но все равно давят и местами достигают успеха. Ночь будет очень сложная", - говорится в сообщении.
При этом на видео, опубликованном подразделением, подчеркивается, что украинские военные отступают.
"Сегодня в ходе тяжелых боев наши защитники были вынуждены отойти еще с нескольких своих позиций, еще один населенный пункт сегодня полностью отошел под российский контроль. По состоянию на 20:00 идут бои за населенный пункт Глубокое", - говорят бойцы на видео.
Проект DeepState сообщил, что на одном из видео подразделения "Гострі картузи" пехотная колонна россиян движется южнее села Мороховец.
DeepState также сообщает, что в южной части села Огирцево, что возле Волчанска, дроны фиксировали российскую технику, что свидетельствует о продвижении врага.