ВСУ оставили ряд позиций на севере Харьковской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) были вынуждены оставить некоторые позиции на севере Харьковской области, один населенный пункт перешел под контроль российских войск.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) были вынуждены оставить некоторые позиции на севере Харьковской области, один населенный пункт перешел под контроль российских войск.

Как передает Report , об этом сообщило подразделение "Гострі картузи" отдельного отряда специального назначения "Омега" Национальной гвардии Украины.

Согласно информации, украинцы отошли с некоторых позиций "из-за большого натиска россиян".

"В четырнадцать часов начались бои за н.п. Глубокое, который имеет стратегическое значение. Россияне умирают пачками, но все равно давят и местами достигают успеха. Ночь будет очень сложная", - говорится в сообщении.

При этом на видео, опубликованном подразделением, подчеркивается, что украинские военные отступают.

"Сегодня в ходе тяжелых боев наши защитники были вынуждены отойти еще с нескольких своих позиций, еще один населенный пункт сегодня полностью отошел под российский контроль. По состоянию на 20:00 идут бои за населенный пункт Глубокое", - говорят бойцы на видео.

Проект DeepState сообщил, что на одном из видео подразделения "Гострі картузи" пехотная колонна россиян движется южнее села Мороховец.

DeepState также сообщает, что в южной части села Огирцево, что возле Волчанска, дроны фиксировали российскую технику, что свидетельствует о продвижении врага.