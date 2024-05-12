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Эрдоган и Мицотакис обсудят двусторонние отношения и ситуацию в Газе

Эрдоган и Мицотакис обсудят двусторонние отношения и ситуацию в Газе Лидеры Турции и Греции Реджеп Тайип Эрдоган и Кириакос Мицотакис определят в понедельник "дорожную карту", которой будут следовать Анкара и Афины в предстоящий период, стороны обсудят перспективы роста товарооборота и ситуацию в Газе.
В регионе
12 мая 2024 г. 09:18
Эрдоган и Мицотакис обсудят двусторонние отношения и ситуацию в Газе

Лидеры Турции и Греции Реджеп Тайип Эрдоган и Кириакос Мицотакис определят в понедельник "дорожную карту", которой будут следовать Анкара и Афины в предстоящий период, стороны обсудят перспективы роста товарооборота и ситуацию в Газе.

Как передает Report, об этом сообщила газета Hürriyet.

Мицотакис посетит Анкару 13 мая в ответ на визит президента Турции в Афины в декабре 2023 года.

Согласно сведениям газеты, во время встречи Эрдогана и Мицотакиса на повестке дня будет стоять вопрос о продолжении сотрудничества в различных областях, таких как экономика, транспорт, наука, технологии, сельское хозяйство, туризм, здравоохранение, а также гуманитарные связи.

"Будут оценены шаги, которые можно предпринять для увеличения объема торговли между двумя странами, который составляет около 6 миллиардов долларов, до 10 миллиардов долларов. Эрдоган также намерен раскрыть Мицотакису взгляды и дипломатию Турции на региональные и международные события, особенно на палестино-израильский конфликт", - уточнило издание.

Ожидается, что стороны подпишут соглашения в области здравоохранения и медицинских наук, а также по взаимодействию во время стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.

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