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Глава МВД Грузии предостерег демонстрантов от насильственных действий

Глава МВД Грузии предостерег демонстрантов от насильственных действий Мы надеемся, что к провокации, запланированной определенными внутренними и внешними силами в Грузии, присоединится как можно меньше людей.
В регионе
12 мая 2024 г. 20:59
Глава МВД Грузии предостерег демонстрантов от насильственных действий

Мы надеемся, что к провокации, запланированной определенными внутренними и внешними силами в Грузии, присоединится как можно меньше людей.

Как сообщает корреспондент местного бюро Report, об этом заявил глава МВД Вахтанг Гомелаури.

По его словам, правоохранители будут со всей строгостью закона наказывать протестующих в Тбилиси, если они попытаются блокировать здание парламента накануне рассмотрения закона об иноагентах.

"Недопустимо, чтобы политики и другие внутренние и внешние элементы поощряли людей совершать тяжкие преступления. Мы не хотим, чтобы сотни наших соотечественников или иностранцев были привлечены к ответственности. Однако государство обязано поддерживать закон и порядок", - подчеркнул В.Гомелаури.

Глава МВД напомнил, что согласно второй части 222-й статьи УК Грузии, групповое блокирование объекта особого значения, что препятствует нормальной работе этого объекта, наказывается лишением свободы до 4 лет.

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