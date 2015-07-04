Митингующие в Ереване выдвинули властям Армении ультиматум

Баку. 4 Июля. REPORT.AZ/ Протестующие против повышения тарифов на электричество в Армении выдвинули ультиматум властям страны.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление сделал один из координаторов протестного движения на проспекте Маршала Баграмяна Давид Санасарян, выступая перед сотнями собравшихся.

"Мы не откроем проспект Маршала Баграмяна", - сказал он, обращаясь к властям Армении. - Ждем до вечера понедельника. Если хотя бы одно наше требование не будет выполнено, мы начнем акцию протеста "Шаг вперед" и будем с каждым днем продвигать вперед баррикаду из мусорных контейнеров в направлении президентского дворца".

По мнению Санасаряна, активисты обязаны предпринимать "мирные, но бросающие вызов властям шаги".