Российский депутат: "К сожалению, мировая общественность до сих пор не уделила должного внимания трагедии 20 Января"

Москва. 20 января. REPORT.AZ/ «Хотел бы выразить соболезнования азербайджанскому народу в первую очередь от своего имени, а также от имени Российско-Азербайджанской межпарламентской группы дружбы в связи с ужасной трагедией, произошедшей 20 января 1990 года и приведшей к гибели более 100 человек».

Об этом сказал Report депутат Государственный думы Российской Федерации Дмитрий Савельев.

Депутат отметил, что страны мира и международная общественность, к сожалению, до сих пор не уделили должного внимания трагедии 20 Января.

«В то время люди выходили на улицы, чтобы бороться с бесправием и несправедливостью. Неделю назад я был в Баку и посетил Аллею Шехидов. Видел, что жертвами трагедии стали невинные люди независимо от национальности. Подумал о том, как могло руководство бывшего советского государства отдать подобный преступный приказ?», – сказал Савельев.

Депутат российского парламента подчеркнул, что руководящие Россией и Азербайджаном лидеры, обладающие сильной волей, ни за что не допустят повторения подобных трагедий в наши дни, и отметил, что граждане России помнят об этом дне и находятся рядом с народом Азербайджана.

Игбал Рустамов