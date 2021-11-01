Минобороны Турции: Греция наносит урон единству в НАТО

“Греция подписанными с Францией и США договорами пытается довести вопросы между двумя нашими странами до уровня проблем между Турцией и Евросоюзом и Турцией и США".

Греция, подписывав с Францией и США отдельные двусторонние договора, пытается нерешенные греческо-турецкие вопросы повысить до уровня проблем в отношениях Турции с Евросоюзом и США.

Как передает Report, об этом сказала начальник пресс-службы Минобороны Турции майор Пынар Кара.

П.Кара отметила, что договора, подписанные Грецией с Францией и США, наносят вред НАТО: "Позиция Греции создавать союз внутри союза наносит вред духу солидарности НАТО".

По ее словам, с 1 января 2021 года Греция на островах с невоенным статусом совершила в целом более 2 тыс. правонарушений.