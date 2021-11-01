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Минобороны Турции: Греция наносит урон единству в НАТО

Минобороны Турции: Греция наносит урон единству в НАТО “Греция подписанными с Францией и США договорами пытается довести вопросы между двумя нашими странами до уровня проблем между Турцией и Евросоюзом и Турцией и США".
В регионе
1 ноября 2021 г. 14:25
Минобороны Турции: Греция наносит урон единству в НАТО
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Греция, подписывав с Францией и США отдельные двусторонние договора, пытается нерешенные греческо-турецкие вопросы повысить до уровня проблем в отношениях Турции с Евросоюзом и США.

Как передает Report, об этом сказала начальник пресс-службы Минобороны Турции майор Пынар Кара.

П.Кара отметила, что договора, подписанные Грецией с Францией и США, наносят вред НАТО: "Позиция Греции создавать союз внутри союза наносит вред духу солидарности НАТО".

По ее словам, с 1 января 2021 года Греция на островах с невоенным статусом совершила в целом более 2 тыс. правонарушений.

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Версия на английском языке Turkish Defense Ministry: Greece undermines solidarity in NATO
Версия на азербайджанском языке Türkiyə Müdafiə Nazirliyi: "Yunanıstan NATO-dakı həmrəyliyə zərər verir"

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