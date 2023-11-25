Министры энергетики РФ и Турции провели переговоры в Анкаре

Вице-премьер России Александр Новак встретился в Анкаре с министром энергетики и природных ресурсов Турции Альпарсланом Байрактаром.

Вице-премьер России Александр Новак встретился в Анкаре с министром энергетики и природных ресурсов Турции Альпарсланом Байрактаром.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Коммерсант.

В ходе встречи были обсуждены поставки газа, а также сотрудничество в области электро- и атомной энергетики.

В октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин заявил, что утраченный объем транзита по "Северным потокам" можно перенаправить в регион Черного моря. Он предложил создать газовый хаб в Турции. В январе 2023 Минэнерго Турции сообщило о начале работ по строительству хаба. В сентябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании обсудить с Россией создание газового центра.