О нас

Министры энергетики РФ и Турции провели переговоры в Анкаре

Министры энергетики РФ и Турции провели переговоры в Анкаре Вице-премьер России Александр Новак встретился в Анкаре с министром энергетики и природных ресурсов Турции Альпарсланом Байрактаром.
В регионе
25 ноября 2023 г. 10:04
Министры энергетики РФ и Турции провели переговоры в Анкаре

Вице-премьер России Александр Новак встретился в Анкаре с министром энергетики и природных ресурсов Турции Альпарсланом Байрактаром.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Коммерсант.

В ходе встречи были обсуждены поставки газа, а также сотрудничество в области электро- и атомной энергетики.

В октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин заявил, что утраченный объем транзита по "Северным потокам" можно перенаправить в регион Черного моря. Он предложил создать газовый хаб в Турции. В январе 2023 Минэнерго Турции сообщило о начале работ по строительству хаба. В сентябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании обсудить с Россией создание газового центра.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Russian Deputy PM discusses gas supply with Turkish Energy Minister 
Версия на азербайджанском языке Novak Türkiyədə qaz tədarükü, enerji sahəsində əməkdaşlığı müzarkirə edib

Самое читаемое

На АЗС в Пираллахи произошел взрыв
ФотоНа АЗС в Пираллахи произошел взрыв
18 ноября 2023 г. 14:40
Старинные азербайджанские ковры будут выставлены на торги в Австрии
ФотоСтаринные азербайджанские ковры будут выставлены на торги в Австрии
20 ноября 2023 г. 08:53
Более 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
Более 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
20 ноября 2023 г. 11:32
На берегу Каспия найдено тело неизвестного мужчины
На берегу Каспия найдено тело неизвестного мужчины
20 ноября 2023 г. 19:45
В Баку завершилась конференция на тему Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин
ФотоВ Баку завершилась конференция на тему "Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин"
21 ноября 2023 г. 14:10
Синди Поллукс: Французская Гвиана благодарна Азербайджану за поддержку
Синди Поллукс: Французская Гвиана благодарна Азербайджану за поддержку
21 ноября 2023 г. 11:27
Глава ЕК: Майдан в Украине навсегда изменил Европу
Глава ЕК: Майдан в Украине навсегда изменил Европу
21 ноября 2023 г. 13:37
В Шабране в цехе при взрыве шины погиб один человек
ФотоВ Шабране в цехе при взрыве шины погиб один человек
22 ноября 2023 г. 10:29
В Анкаре состоялась выставка-форум c участием предпринимателей из Азербайджана и Турции
ФотоВ Анкаре состоялась выставка-форум c участием предпринимателей из Азербайджана и Турции
22 ноября 2023 г. 19:57
В Варшаве состоялись презентация книги и выставка об истории Карабахского ханства
ФотоВ Варшаве состоялись презентация книги и выставка об истории Карабахского ханства
23 ноября 2023 г. 18:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi