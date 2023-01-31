Министр: Требования по прекращению неправомерного использования Лачынской дороги до сих пор не выполнены

Вопреки трехстороннему заявлению, требования протестующих о прекращении незаконной экономической деятельности и неправомерного использования Лачынской дороги на территории Азербайджана, где дислоцируется российский миротворческий контингент, до сих пор не

Вопреки трехстороннему заявлению, требования протестующих о прекращении незаконной экономической деятельности и неправомерного использования Лачынской дороги на территории Азербайджана, где дислоцируется российский миротворческий контингент, до сих пор не выполнены.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Он напомнил, что заявления о якобы блокаде и гуманитарной ситуации не имеют под собой никаких оснований.