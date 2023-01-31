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Министр: Требования по прекращению неправомерного использования Лачынской дороги до сих пор не выполнены

Министр: Требования по прекращению неправомерного использования Лачынской дороги до сих пор не выполнены Вопреки трехстороннему заявлению, требования протестующих о прекращении незаконной экономической деятельности и неправомерного использования Лачынской дороги на территории Азербайджана, где дислоцируется российский миротворческий контингент, до сих пор не
В регионе
31 января 2023 г. 22:42
Министр: Требования по прекращению неправомерного использования Лачынской дороги до сих пор не выполнены

Вопреки трехстороннему заявлению, требования протестующих о прекращении незаконной экономической деятельности и неправомерного использования Лачынской дороги на территории Азербайджана, где дислоцируется российский миротворческий контингент, до сих пор не выполнены.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Он напомнил, что заявления о якобы блокаде и гуманитарной ситуации не имеют под собой никаких оснований.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: "Laçın yolundan sui-istifadənin dayandırılması barədə tələblər hələ də yerinə yetirilməyib"

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