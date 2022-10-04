Министр: Россия нанесла экологии Украины ущерб в 35 млрд долларов

Россия нанесла экологии Украины ущерб в размере 35 млрд долларов.
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По его словам, миллионы гектаров природных заповедников сейчас находятся под угрозой.
"Пятая часть заповедных территорий в Украине находится под угрозой уничтожения, и уже зафиксировано около 2000 случаев экологического ущерба. По оценкам министерства, ущерб за загрязнение воздуха, вызванного российской войной против Украины, сейчас составляет около 25 млрд евро, и еще 11,4 млрд евро необходимо для устранения ущерба, нанесенного почве.
За семь месяцев войны в атмосферу было выброшено 31 млн тонн углерода. Еще 79 млн тонн парниковых выбросов может быть произведено в ходе восстановления инфраструктуры и зданий, разрушенных российскими войсками", - добавил он.