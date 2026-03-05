Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Катар осудил удары Ирана беспилотниками по Азербайджану

    • 05 марта, 2026
    • 14:07
    Катар осудил удары Ирана беспилотниками по Азербайджану

    Катар решительно осуждает удары иранскими беспилотниками по аэропорту Нахчывана в Азербайджане.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Катара.

    В заявлении отмечается, что "Государство Катар решительно осуждает попытку нанесения ударов баллистической ракетой по братской Республике Турция и удары по аэропорту в Азербайджанской Республике с помощью иранских беспилотников"

    "Эти враждебные действия представляют собой опасную эскалацию и вопиющее нарушение суверенитета государств в рамках серии безответственных иранских атак, а также прямую угрозу безопасности и стабильности региона", - говорится в документе.

    МИД Катара также заявил, что "продолжение открытия Исламской Республикой Иран новых фронтов и расширение круга эскалации в отношениях с соседними странами крайне опасны, и призывает немедленно прекратить эту безответственную политику, подрывающую безопасность и стабильность региона, и поставить во главу угла интересы народов региона, придерживаясь принципов добрососедства и международного права".

    "Министерство подчеркивает полную солидарность Государства Катар с братской Республикой Турция и Азербайджанской Республикой, а также поддержку всех мер, предпринимаемых ими для сохранения своего суверенитета, безопасности и территориальной целостности", - говорится в заявлении.

    Напомним, что 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй - рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки аэропорта двое гражданских лиц получили ранения. Посол Исламской Республики Иран в Азербайджане Моджтаба Демирчилу вызван в МИД.

    Удар по аэропорту Нахчывана МИД Катара Беспилотный летательный аппарат (БПЛА)
    Qətər İranın Azərbaycana dron hücumunu pisləyib
    Qatar condemns Iran's strikes on Azerbaijan
