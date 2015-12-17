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    ​Минфин России может продать "Роснефть"

    На продажу будут выставлены 19,5% акций компании

    Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Правительство РФ готовит приватизацию доли в "Роснефти" на 2016 г.

    Как передает Report, об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.

    По его словам, на продажу будут выставлены 19,5% акций компании. Минимальная стоимость пакета составит 500 млрд рублей.

    Министр финансов отметил, что среди претендентов на покупку актива есть китайские инвесторы. В настоящее время Минэкономразвития работает над приватизацией.

    Напомним, 69,5% "Роснефти" владеет госкомпания "Роснефтегаз", 19,75% - британская ВР. Таким образом, после сделки с акциями "Роснефти" у государства останется контроль над крупнейшей российской нефтяной компанией.

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