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Минэнергетики Украины: Не планируем продлевать контракт с "Газпромом" на транзит газа

Минэнергетики Украины: Не планируем продлевать контракт с "Газпромом" на транзит газа Украинские власти не планируют продлевать или заключать новое соглашение с "Газпромом" на транзит газа.
В регионе
18 марта 2024 г. 09:25
Минэнергетики Украины: Не планируем продлевать контракт с Газпромом на транзит газа

Украинские власти не планируют продлевать или заключать новое соглашение с "Газпромом" на транзит газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

"Мы не планируем заключать никаких дополнительных соглашений или пролонгировать действие этого соглашения", - сказал он в телеэфире, запись которого опубликована в Telegram-канале министерства.

Как утверждает министр, газотранспортная система Украины прошла стресс-тесты, которые "доказали, что можно спокойно существовать без транзита".

4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев готов продолжать транзит российского газа в Европу через свою территорию после истечения контракта с "Газпромом" в конце этого года, однако не намерен вести переговоры об этом напрямую с Москвой. Шмыгаль предположил, что газ могли бы закупать европейские страны до его закачки в газотранспортную систему Украины. Таким образом, Украина формально осуществляла бы транзит уже европейского газа.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna "Qazprom"la qaz tranziti ilə bağlı müqaviləni yeniləməyi planlaşdırmır
Версия на английском языке Ukraine has no plans of extending gas contract with Gazprom — minister

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