МИД Венгрии: Безопасность ЕС начинается со стабильности в Турции

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Венгрия называет Анкару очень важным партнером для Евросоюза и считает, что безопасность Европы начинается со стабильности в Турции. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сиярто.

"Мы считаем Турцию очень важным партнером для ЕС. Не забудьте, что при заключении миграционной договоренности ЕС решил вручить безопасность Европы в руки Турции, турецкому руководству. Если миграционная договоренность не будет работать, сотни тысячи или даже миллионы мигрантов смогут вновь прибыть в ЕС по западному балканскому пути", — сказал Сиярто журналистам перед неформальной встречей глав МИД стран-членов ЕС, на которой будут обсуждаться отношения с Турцией.

Сиярто отметил, что Венгрия уважает результаты референдума в Турции, на котором граждане высказались за переход к президентской системе правления.

"Я хотел бы избежать такой ситуации в Европе, которая привела бы к неуверенности. Безопасность Европы начинается со стабильности в Турции. Стабильность Турции — в интересах всего Евросоюза", — заявил министр.