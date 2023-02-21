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МИД России вызвал посла США в Москве

МИД России вызвал посла США в Москве Посол США вызвана в МИД России.
В регионе
21 февраля 2023 г. 15:31
МИД России вызвал посла США в Москве

Посол США Линн Трейси вызвана в МИД России, ей была вручена нота протеста.

Как передает Report, об этом сообщило внешнеполитическое ведомство РФ.

В переданной послу ноте протеста подчеркивается, что "накачка ВС Украины вооружениями, а также передача целеуказаний для нанесения ударов по объектам российской военной и гражданской инфраструктуры наглядно доказывают несостоятельность и лживость утверждений американской стороны, что США не являются стороной конфликта".

В этой связи послу заявлено о контрпродуктивности нынешнего агрессивного курса США на углубление конфронтации с РФ по всем направлениям.

"Особо отмечено, что для деэскалации обстановки Вашингтон должен предпринять шаги, предполагающие вывод американо-натовских военных и техники, а также прекращение враждебной антироссийской активности", - сообщил МИД.

Кроме того, было также акцентировано внимание на то, что США должны дать объяснения по поводу взрывов на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" и не мешать объективному расследованию для установления виновных.

Кроме того, в ходе встречи был рассмотрен ряд вопросов двустороннего характера.

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Версия на английском языке Russian MFA summons US ambassador to Moscow
Версия на азербайджанском языке ABŞ səfiri Rusiya XİN-ə çağırılıb

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