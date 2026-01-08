МИД РФ выразил озабоченность захватом США танкера Marinera
В регионе
- 08 января, 2026
- 15:40
МИД России выразил серьезную обеспокоенность в связи с осуществленной вооруженными силами США 7 января силовой акцией против нефтяного танкера Marinera.
Как передает Report со ссылкой на заявлении МИД РФ, внешнеполитическое ведомство считает операцию американской стороны незаконной.
МИД РФ призвал Вашингтон вернуться к соблюдению основополагающих норм и принципов международного морского судоходства.
Отметим, что Белый дом заявил о том, что команда танкера Marinera предстанет перед судом за нарушение санкций США в отношении венесуэльской нефти.
