МИД РФ выразил озабоченность захватом США танкера Marinera

МИД России выразил серьезную обеспокоенность в связи с осуществленной вооруженными силами США 7 января силовой акцией против нефтяного танкера Marinera.

Как передает Report со ссылкой на заявлении МИД РФ, внешнеполитическое ведомство считает операцию американской стороны незаконной.

МИД РФ призвал Вашингтон вернуться к соблюдению основополагающих норм и принципов международного морского судоходства.

Отметим, что Белый дом заявил о том, что команда танкера Marinera предстанет перед судом за нарушение санкций США в отношении венесуэльской нефти.