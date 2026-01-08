Rusiya "Marinera" tankerinin ABŞ tərəfindən ələ keçirilməsinə görə narahatlığını ifadə edib
08 yanvar, 2026
- 15:52
Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) ABŞ Silahlı Qüvvələrinin yanvarın 7-də "Marinera" neft tankerinə qarşı həyata keçirdiyi güc aksiyası ilə əlaqədar ciddi narahatlığını ifadə edib.
"Report"un Rusiya XİN-in bəyanatına istinadən məlumatına görə, qurum ABŞ tərəfinin hərəkətlərini qanunsuz hesab edir.
Rusiya XİN Vaşinqtonu beynəlxalq dəniz gəmiçiliyinin fundamental norma və prinsiplərinə riayət etməyə çağırıb.
Qeyd edək ki, Ağ Ev "Marinera" tankerinin heyəti ABŞ-nin Venesuela neftinə qarşı sanksiyalarını pozduğuna görə məhkəmə qarşısına çıxarılacağını bildirib.
