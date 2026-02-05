Туск раскритиковал посла США после разрыва им контактов со спикером Сейма

Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с критикой в адрес посла США в Варшаве Тома Роуза.

Как передает Report, об этом он написал в своем аккаунте в соцсети Х.

"Посол Роуз, союзники должны уважать, а не поучать друг друга. По крайней мере, именно так мы в Польше понимаем партнерство", - написал Туск.

Данное заявление он сделал после того, как Вашингтон принял решение разорвать любые контакты со спикером польского Сейма (нижней палаты парламента) Влодзимежем Чажастым в связи с имевшими место, по мнению США, оскорблениями в адрес президента США Дональда Трампа.

На днях Чажастый отказался поддержать инициативу спикера Кнессета Израиля и Палаты представителей США о награждении Трампа Нобелевской премии мира. Глава нижней палаты польского парламента, объявляя о своем решении, отметил, что американский лидер не заслуживает этой награды.