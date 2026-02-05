США прекращают контакты со спикером Сейма Польши из-за оскорблений в адрес Трампа

Вашингтон принял решение разорвать любые контакты с маршалом (спикером) польского Сейма (нижней палаты парламента) Влодзимежем Чажастым в связи с имевшими место, по мнению Вашингтона, оскорблениями с его стороны президента США Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом написал американский посол в Варшаве Том Роуз в соцсети Х.

"С настоящего момента мы не будем иметь никаких отношений, контактов или общения с маршалом Сейма Чажастым, чьи возмутительные и неспровоцированные оскорбления в адрес президента Трампа сделали его серьезным препятствием для наших отличных отношений с премьер-министром Польши Дональдом Туском и его правительством", - отметил он. "Мы не позволим никому нанести ущерб американо-польским отношениям или проявить неуважение к президенту США Дональду Трампу, который так много сделал для Польши и польского народа", - добавил дипломат.