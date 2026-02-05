Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Лейла Алиева посетила Лувр Абу-Даби и Дом семьи Авраама

    Лейла Алиева 5 февраля посетила музей Лувр Абу-Даби и Дом семьи Авраама (The Abrahamic Family House).

    Как сообщает Report, сначала Лейла Алиева побывала в музее Лувр Абу-Даби.

    Первый зарубежный филиал знаменитого музея Лувр в Париже расположен на острове Саадият. Музей, спроектированный французским архитектором Жаном Нувелем, был открыт для посетителей в ноябре 2017 года.

    В постоянном фонде музея представлено большое количество произведений искусства, отражающих различные периоды и цивилизации. Кроме того, в экспозиции демонстрируются работы, предоставленные партнерскими музеями.

    Затем Лейла Алиева ознакомилась с Домом семьи Авраама (The Abrahamic Family House).

    В 2019 году Президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян объявил о создании Дома семьи Авраама. Этот уникальный комплекс объединяет в одном пространстве мечеть Ахмеда Ат-Тайиба, церковь Святого Франциска и Синагогу Моисея Бен Маймона. Помимо религиозных культовых сооружений, здесь также действует образовательный центр, где посетители могут обстоятельно познакомиться с различными религиями.

