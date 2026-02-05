В Баку оглашается приговор по делу граждан Армении

В Баку в рамках открытого судебного процесса по уголовным делам в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях Армении против Азербайджана оглашается приговор.

Как сообщает Report, судебное заседание проходит в Бакинском военном суде под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья - Гюнель Самедова). Все обвиняемые обеспечены переводчиками на язык, которым владеют, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимают участие обвиняемые лица, их адвокаты, часть потерпевших лиц, правопреемники и представители потерпевших, а также прокуроры, поддерживающие государственное обвинение. В качестве потерпевшей стороны от имени Азербайджанского государства участвует руководитель аппарата Кабинета министров Руфат Мамедов.