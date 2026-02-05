Армения и ОАЭ подписали соглашение о торговле услугами и инвестициях

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян встретился в Абу-Даби с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мохаммедом бин Зайедом Аль Нахайяном.

Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Президент ОАЭ вновь поздравил армянского премьера с установлением мира с Азербайджаном и выразил уверенность, что открывшиеся в результате этого новые возможности позволят вывести региональное сотрудничество на качественно новый уровень. Он подчеркнул готовность ОАЭ углублять и расширять взаимодействие с Арменией в различных сферах.

В свою очередь Никол Пашинян поблагодарил за теплый прием, отметив, что правительство Армении придает большое значение дальнейшему развитию торгово-экономических связей с ОАЭ. По его словам, для этого существует значительный потенциал и необходимая политическая воля.

В ходе встречи стороны обсудили реализацию совместных экономических программ, а также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. Особое внимание было уделено важности организации взаимных визитов на высоком уровне.

Кроме того, в присутствии премьер-министра Армении и президента ОАЭ министр экономики Республики Армения Геворг Папоян и министр внешней торговли ОАЭ Тани бин Ахмед Аль Зейуди подписали соглашение о "Торговле услугами и инвестициях между правительством Республики Армения и правительством Объединенных Арабских Эмиратов".