Резаи: Прекращение ракетной и ядерной программ Ирана не является предметом переговоров
В регионе
- 05 февраля, 2026
- 21:30
Иран не собирается сворачивать свою ракетную программу и производство низкообогащенного урана.
Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом заявил представитель Комитета национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Ибрагим Резаи.
По его словам, данный вопрос не является предметом переговоров с США.
"Красные линии Ирана не изменились. Если американцы хотят участвовать в переговорах как и раньше, выдвигая такие требования, как нулевое обогащение, они обречены на провал", - сказал он.
