Резаи: Прекращение ракетной и ядерной программ Ирана не является предметом переговоров

Иран не собирается сворачивать свою ракетную программу и производство низкообогащенного урана.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом заявил представитель Комитета национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Ибрагим Резаи.

По его словам, данный вопрос не является предметом переговоров с США.

"Красные линии Ирана не изменились. Если американцы хотят участвовать в переговорах как и раньше, выдвигая такие требования, как нулевое обогащение, они обречены на провал", - сказал он.