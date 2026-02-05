Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    В регионе
    • 05 февраля, 2026
    • 21:30
    Резаи: Прекращение ракетной и ядерной программ Ирана не является предметом переговоров

    Иран не собирается сворачивать свою ракетную программу и производство низкообогащенного урана.

    Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом заявил представитель Комитета национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Ибрагим Резаи.

    По его словам, данный вопрос не является предметом переговоров с США.

    "Красные линии Ирана не изменились. Если американцы хотят участвовать в переговорах как и раньше, выдвигая такие требования, как нулевое обогащение, они обречены на провал", - сказал он.

    Rezai: İranın raket proqramı və uranın zənginləşdirilməsi danışıqlar mövzusu deyil
    Лента новостей