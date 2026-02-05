İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    Rezai: İranın raket proqramı və uranın zənginləşdirilməsi danışıqlar mövzusu deyil

    Region
    • 05 fevral, 2026
    • 20:23
    İranın raket proqramı və (aşağı səviyyəli) uran zənginləşdirmə fəaliyyətləri danışıqlar mövzusu deyil.

    "Report" "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir ki, bunu İran parlamentinin Milli Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Komissiyasının sözçüsü İbrahim Rezai bildirib.

    "İranın "qırmızı xətlər"i dəyişməyib və əgər amerikalılar danışıqlara əvvəlki kimi qatılmaq və sıfır zənginləşdirmə kimi tələblər irəli sürmək istəyirlərsə, danışıqlar uğursuz olacaq" o deyib.

