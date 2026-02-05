Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Уиткофф: США, Россия и Украина продолжат консультации в ближайшие недели

    Делегации Соединенных Штатов, России и Украины планируют продолжить консультации по урегулированию российско-украинского конфликта в ближайшие недели, а возобновление диалога военных Москвы и Вашингтона имеет решающее значение для достижения и поддержания мира.

    Как передает Report, об этом спецпосланник президента США Стивен Уиткофф написал в соцсети X.

    По его словам, делегации договорились доложить о результатах переговоров в Абу-Даби своим столицам и продолжить трёхсторонние дискуссии в ближайшие недели. При этом он отметил, что США и Россия также договорились установить диалог военных под руководством генерала Алексуса Гринкевича, командующего Европейским командованием США.

    "Этот канал связи был приостановлен до начала конфликта и имеет решающее значение для достижения и поддержания мира", - подчеркнул Уиткофф.

    Стивен Уиткофф США российско-украинская война Россия Украина
    Лента новостей