Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    Трамп: США готовы защищать сохранение базы на острове Диего-Гарсия военным путем

    Другие страны
    • 05 февраля, 2026
    • 22:17
    Трамп: США готовы защищать сохранение базы на острове Диего-Гарсия военным путем

    Президент США Дональд Трамп пригрозил военными действиями в случае возникновения угрозы присутствию американской базы на маврикийском острове Диего-Гарсия.

    Как передает Report, об этом он написал в соцсети Х по итогам разговора с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

    "Я понимаю, что сделка, которую заключил премьер-министр Стармер, по мнению многих, является лучшей из возможных. Однако, если договор об аренде когда-либо в будущем будет расторгнут, или кто-либо будет угрожать или подвергать опасности операции и силы США на нашей базе, я оставляю за собой право военным путем обеспечить и укрепить американское присутствие на Диего-Гарсия", - написал Трамп.

    Американский лидер подчеркнул, что эта стратегически важная крупная военная база США в центре Индийского океана имеет большое значение для национальной безопасности его страны.

    Отметим, что остров Диего-Гарсия входит в архипелаг Чагос. В мае 2025 года Великобритания официально передала суверенитет над расположенным в Индийском океане архипелагом Маврикию.

    остров Диего-Гарсия военная база США Дональд Трамп Маврикий Кир Стармер
    Tramp: ABŞ Dieqo-Qarsiya adasındakı bazasını hərbi yolla qorumağa hazırdır
    Ты - Король

    Последние новости

    23:32

    Зеленский: Последующие трехсторонние переговоры могут пройти в США

    Другие страны
    23:19

    Глава МИД Ирана отправился в Оман на переговоры с США

    Другие страны
    23:17

    Трамп выступил за новый договор с Россией в сфере стратегических вооружений

    Другие страны
    23:02

    Трамп поддержал премьера Такаити накануне парламентских выборов в Японии

    Другие страны
    22:49

    Китай поддерживает право Ирана на мирную ядерную программу

    Другие страны
    22:41
    Фото

    На суде по делу граждан Армении вынесен приговор - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    22:29

    Туск раскритиковал посла США после разрыва им контактов со спикером Сейма

    Другие страны
    22:17

    Трамп: США готовы защищать сохранение базы на острове Диего-Гарсия военным путем

    Другие страны
    22:08

    Уиткофф: США, Россия и Украина продолжат консультации в ближайшие недели

    Другие страны
    Лента новостей