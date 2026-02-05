Трамп: США готовы защищать сохранение базы на острове Диего-Гарсия военным путем

Президент США Дональд Трамп пригрозил военными действиями в случае возникновения угрозы присутствию американской базы на маврикийском острове Диего-Гарсия.

Как передает Report, об этом он написал в соцсети Х по итогам разговора с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

"Я понимаю, что сделка, которую заключил премьер-министр Стармер, по мнению многих, является лучшей из возможных. Однако, если договор об аренде когда-либо в будущем будет расторгнут, или кто-либо будет угрожать или подвергать опасности операции и силы США на нашей базе, я оставляю за собой право военным путем обеспечить и укрепить американское присутствие на Диего-Гарсия", - написал Трамп.

Американский лидер подчеркнул, что эта стратегически важная крупная военная база США в центре Индийского океана имеет большое значение для национальной безопасности его страны.

Отметим, что остров Диего-Гарсия входит в архипелаг Чагос. В мае 2025 года Великобритания официально передала суверенитет над расположенным в Индийском океане архипелагом Маврикию.