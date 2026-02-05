Уиткофф: Делегации США, России и Украины обсудили приостановку боевых действий

Делегации Соединенных Штатов, России и Украины в ходе консультаций в Абу-Даби обсудили пути приостановки боевых действий и механизм мониторинга за прекращением огня.

Как передает Report, об этом спецпосланник президента США Стивен Уиткофф написал в соцсети Х.

"В течение двух дней делегации провели широкие дискуссии по остающимся открытыми вопросам, включая методы реализации прекращения огня и мониторинг за прекращением боевых действий", - говорится в публикации.