Уиткофф: Делегации США, России и Украины обсудили приостановку боевых действий
- 05 февраля, 2026
- 21:50
Делегации Соединенных Штатов, России и Украины в ходе консультаций в Абу-Даби обсудили пути приостановки боевых действий и механизм мониторинга за прекращением огня.
Как передает Report, об этом спецпосланник президента США Стивен Уиткофф написал в соцсети Х.
"В течение двух дней делегации провели широкие дискуссии по остающимся открытыми вопросам, включая методы реализации прекращения огня и мониторинг за прекращением боевых действий", - говорится в публикации.
