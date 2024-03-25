МИД Кыргызстана рекомендовал гражданам страны воздержаться от поездок в Россию

МИД Кыргызстана просит граждан, не имеющих для этого веских оснований, воздержаться от поездок в Россию до снятия дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через госграницу, которые приняты после теракта в Подмосковье.

МИД Кыргызстана просит граждан, не имеющих для этого веских оснований, воздержаться от поездок в Россию до снятия дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через госграницу, которые приняты после теракта в Подмосковье.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве Кыргызстана.

В заявлении МИД говорится о том, что гражданам, запланировавшим поездку, нужно заранее проверить наличие ограничений на въезд на сайте МВД РФ; пребывающим на территории России гражданам необходимо воздержаться от посещения мест массового скопления людей и т.д.

Отметим, что стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Пострадали 182 человека.