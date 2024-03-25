О нас

МИД Кыргызстана рекомендовал гражданам страны воздержаться от поездок в Россию

МИД Кыргызстана рекомендовал гражданам страны воздержаться от поездок в Россию МИД Кыргызстана просит граждан, не имеющих для этого веских оснований, воздержаться от поездок в Россию до снятия дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через госграницу, которые приняты после теракта в Подмосковье.
В регионе
25 марта 2024 г. 15:54
МИД Кыргызстана рекомендовал гражданам страны воздержаться от поездок в Россию

МИД Кыргызстана просит граждан, не имеющих для этого веских оснований, воздержаться от поездок в Россию до снятия дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через госграницу, которые приняты после теракта в Подмосковье.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве Кыргызстана.

В заявлении МИД говорится о том, что гражданам, запланировавшим поездку, нужно заранее проверить наличие ограничений на въезд на сайте МВД РФ; пребывающим на территории России гражданам необходимо воздержаться от посещения мест массового скопления людей и т.д.

Отметим, что стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Пострадали 182 человека.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Разведка Украины назвала цель стрельбы в Крокус сити холле
Разведка Украины назвала цель стрельбы в "Крокус сити холле"
23 марта 2024 г. 00:32
Офис Зеленского: Украина не имеет отношения к теракту в Крокус Сити Холле
Офис Зеленского: Украина не имеет отношения к теракту в "Крокус Сити Холле"
22 марта 2024 г. 23:59
СМИ: Задержан один из подозреваемых в совершении теракта в Крокус Сити Холле
СМИ: Задержан один из подозреваемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холле"
22 марта 2024 г. 23:49
Захарова: Если у США есть данные по теракту под Москвой, их надо немедленно передать РФ
Захарова: Если у США есть данные по теракту под Москвой, их надо немедленно передать РФ
22 марта 2024 г. 23:44
СК РФ возбудил уголовное дело о теракте после стрельбы в Крокус Сити Холл
СК РФ возбудил уголовное дело о теракте после стрельбы в "Крокус Сити Холл"
22 марта 2024 г. 23:30
СОБР зашел в здание Крокуса, где произошла стрельба
ВидеоСОБР зашел в здание "Крокуса", где произошла стрельба
22 марта 2024 г. 23:10
Суд арестовал первого обвиняемого в нападении на Крокус Сити Холл
Суд арестовал первого обвиняемого в нападении на "Крокус Сити Холл"
25 марта 2024 г. 00:51
Число погибших в результате теракта в Крокус Сити Холле достигло 150 человек
ВидеоЧисло погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле" достигло 150 человек
23 марта 2024 г. 15:27
В Москве отменены все массовые мероприятия в эти выходные
В Москве отменены все массовые мероприятия в эти выходные
22 марта 2024 г. 22:52
РФ обстреляла город Донецкой области, есть раненые
РФ обстреляла город Донецкой области, есть раненые
24 марта 2024 г. 22:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi