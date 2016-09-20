МИД Израиля: Турция всегда была нашим важным партнером

Иерусалим. 20 сентября. REPORT.AZ/ Турция всегда была важным партнером для Израиля.

Как сообщает Report, об этом на встрече с группой азербайджанских журналистов заявил пресс-секретарь МИД Израиля Эммануэль Нахшон, комментируя отношения этой страны и Турции.

"Отношения испортились не только из-за ситуации с кораблем "Мави Мармара". До этого тоже были инциденты. Но мы находимся в процессе соглашения с Турцией. Эта страна важный игрок в регионе и мы надеемся, что скоро у нас произойдет обмен послами. Мы также согласились выплатить компенсации семьям погибших, но в связи с праздниками мы не смогли перечислить деньги, скорее всего это произойдет в ближайшее время. Надеемся, что потепление отношений с Турцией распространится и на другие страны арабского мира, с которыми у нас нет отношений", - заявил пресс-секретарь МИД Израиля.

Комментируя израильско-палестинский конфликт, он отметил, что Израиль заинтересован в его решении: "Это будет основной темой выступления Беньямина Нетаньяху в ходе Генассамблеи ООН".

Э.Нахшон также отметил, что Израиль придает большое значение отношениям с Россией.