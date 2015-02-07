МИД Ирана: Запад может спровоцировать отставку Роухани

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ На переговорах с госсекретарем США Джоном Керри министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф сказал, что отсутствие прогресса в поиска компромисса по ядерной программе приведет к падению "прагматичного президента Хасана Роухани".

Как сообщает Report со ссылкой на Росбалт, иранские чиновники рассказали, что Зариф поднимал тот же аргумент на переговорах с другими западными дипломатами. Он предупредил, что вместо Роухани пост президента займет представитель консервативных кругов.

Запад считает, что слова Зарифа могут быть лишь тактической уловкой, хотя и признают, что провал переговоров причинит ущерб Роухани. Американские источники также отрицают, что Зариф говорил с Керри о судьбе Роухани, но иранские дипломаты настаивают, что этот вопрос поднимался в ходе их бесед.

По словам западных дипломатов, Хасан Роухани надеялся, что достаточно заговорить в мягком тоне и воздерживаться от призывов к уничтожению Израиля, чтобы США и Европа подписали соглашение на иранских условиях.

Дипломатические источники подчеркнули, что соглашение должно удовлетворить Конгресс США, Израиль и Саудовскую Аравию.