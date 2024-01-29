МИД Ирана: Приговор исполнителю теракта в посольстве Азербайджана будет вынесен в ближайшее время

Приговор исполнителю теракта в посольстве Азербайджана в Тегеране будет вынесен в ближайшее время.

Приговор исполнителю теракта в посольстве Азербайджана в Иране будет вынесен в ближайшее время.

Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил на сегодняшнем брифинге пресс-секретарь МИД Ирана Насер Канани.

По его словам, иранские судебные власти заверили, что рассмотрят обвинение в рамках закона.

"Расследование завершено в сотрудничестве с органами юстиции Азербайджана. Судья заверил, что приговор будет вынесен в ближайшее время", - сказал он.

Канани отметил, что инцидент оказал негативное влияние на отношения Баку и Тегерана: "Однако власти Ирана старались свести это негативное влияние к минимуму. За прошедший год состоялись встречи на уровне делегаций в различных сферах. Надеемся, что деятельность посольства Азербайджана в Иране будет возобновлена в скором времени", - сказал он.

27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран. Нападавший прорвался на пост охраны и убил начальника службы безопасности из автомата марки "Калашников". Двое сотрудников охраны посольства получили ранения при отражении нападения. МИД Азербайджана 30 января эвакуировал сотрудников посольства из Тегерана, деятельность посольства была приостановлена.

Первое заседание суда по делу о террористическом акте в посольстве Азербайджана состоялось 27 января, в первую годовщину нападения на дипмиссию.