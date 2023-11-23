МИД Армении назвал дату встречи комиссии по делимитации границы с Азербайджаном

Комиссии по делимитации границы Армении и Азербайджана, согласно предварительной договоренности, 30 ноября проведут встречу.

Комиссии по делимитации границы Армении и Азербайджана, согласно предварительной договоренности, 30 ноября проведут встречу.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян сообщила в соцсети.

Отмечается, что переговоры состоятся на армяно-азербайджанской границе.

Другие подробности предстоящей встречи не сообщаются.

Напомним, что 21 ноября МИД Азербайджана предложил Армении встретиться на границе для обсуждения мирного процесса, призвав Ереван "не допускать новых ненужных задержек".

МИД Армении 22 ноября поддержал предложение о встрече на границе.