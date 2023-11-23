О нас

МИД Армении назвал дату встречи комиссии по делимитации границы с Азербайджаном

МИД Армении назвал дату встречи комиссии по делимитации границы с Азербайджаном Комиссии по делимитации границы Армении и Азербайджана, согласно предварительной договоренности, 30 ноября проведут встречу.
В регионе
23 ноября 2023 г. 11:39
МИД Армении назвал дату встречи комиссии по делимитации границы с Азербайджаном

Комиссии по делимитации границы Армении и Азербайджана, согласно предварительной договоренности, 30 ноября проведут встречу.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян сообщила в соцсети.

Отмечается, что переговоры состоятся на армяно-азербайджанской границе.

Другие подробности предстоящей встречи не сообщаются.

Напомним, что 21 ноября МИД Азербайджана предложил Армении встретиться на границе для обсуждения мирного процесса, призвав Ереван "не допускать новых ненужных задержек".

МИД Армении 22 ноября поддержал предложение о встрече на границе.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Ermənistan arasında sərhədlərin delimitasiyası üzrə komissiyanın görüşünün tarixi açıqlanıb

Экслюзивные новости

Генсек ECATA: Азербайджан и Казахстан могут создать транспортно-логистическую систему по принципу единого окна
Генсек ECATA: Азербайджан и Казахстан могут создать транспортно-логистическую систему по принципу "единого окна"
22 ноября 2023 г. 18:47
Госминистр Великобритании по европейскому региону прибыл в Азербайджан
Госминистр Великобритании по европейскому региону прибыл в Азербайджан
22 ноября 2023 г. 11:40
Джанни де Бьязи покидает сборную Азербайджана
Джанни де Бьязи покидает сборную Азербайджана
22 ноября 2023 г. 11:28
Площадь Агдеринского района составит более 1,6 тыс. квадратных километров
Площадь Агдеринского района составит более 1,6 тыс. квадратных километров
21 ноября 2023 г. 18:40
АФФА завтра примет решение относительно Джанни де Бьязи
АФФА завтра примет решение относительно Джанни де Бьязи
21 ноября 2023 г. 13:46
Журналист из Нигерии: В Баку обсуждаются очень актуальные темы
Журналист из Нигерии: В Баку обсуждаются очень актуальные темы
21 ноября 2023 г. 13:34
Жаклин Десфонтен: Поддержка Азербайджана в борьбе с неоколониализмом очень ценна
Жаклин Десфонтен: Поддержка Азербайджана в борьбе с неоколониализмом очень ценна
21 ноября 2023 г. 10:42
Завотделом: Изготовленные по госстандарту халяльные лекарства должны будут иметь сертификат
Завотделом: Изготовленные по госстандарту халяльные лекарства должны будут иметь сертификат
20 ноября 2023 г. 15:56
Халяльные лекарства будут транспортироваться и храниться отдельно от других лекарств
Халяльные лекарства будут транспортироваться и храниться отдельно от других лекарств
20 ноября 2023 г. 15:49
Названо количество украинцев, попавших в плен в ходе войны
Названо количество украинцев, попавших в плен в ходе войны
17 ноября 2023 г. 16:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi