О нас

На армяно-азербайджанской границе запланирована встреча

На армяно-азербайджанской границе запланирована встреча 29 и 30 ноября на армяно-азербайджанской границе запланирована встреча в формате Комиссии по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией.
Внешняя политика
22 ноября 2023 г. 23:24
На армяно-азербайджанской границе запланирована встреча

29 и 30 ноября на армяно-азербайджанской границе запланирована встреча в формате Комиссии по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report, согласно информации, полученной Caliber.az из дипломатических источников, соответствующие договоренности были подтверждены обеими сторонами.

То, что две страны стараются сами, без посредников, решить свои вопросы по делимитации - бесспорно, позитивный знак.

В прошлом комиссия по делимитации на границе встречалась дважды, последний раз – в июле этого года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ermənistan-Azərbaycan sərhədində delimitasiya komissiyasının iclası keçiriləcək

Самое читаемое

В крупнейшем пригороде столицы Гаити усилились вооруженные столкновения банд
В крупнейшем пригороде столицы Гаити усилились вооруженные столкновения банд
16 ноября 2023 г. 08:48
Делегация Узбекистана посетила Национальный университет обороны
Делегация Узбекистана посетила Национальный университет обороны
16 ноября 2023 г. 17:07
На АЗС в Пираллахи произошел взрыв
ФотоНа АЗС в Пираллахи произошел взрыв
18 ноября 2023 г. 14:40
Старинные азербайджанские ковры будут выставлены на торги в Австрии
ФотоСтаринные азербайджанские ковры будут выставлены на торги в Австрии
20 ноября 2023 г. 08:53
Более 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
Более 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
20 ноября 2023 г. 11:32
На берегу Каспия найдено тело неизвестного мужчины
На берегу Каспия найдено тело неизвестного мужчины
20 ноября 2023 г. 19:45
В Баку завершилась конференция на тему Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин
ФотоВ Баку завершилась конференция на тему "Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин"
21 ноября 2023 г. 14:10
Синди Поллукс: Французская Гвиана благодарна Азербайджану за поддержку
Синди Поллукс: Французская Гвиана благодарна Азербайджану за поддержку
21 ноября 2023 г. 11:27
Глава ЕК: Майдан в Украине навсегда изменил Европу
Глава ЕК: Майдан в Украине навсегда изменил Европу
21 ноября 2023 г. 13:37
В Шабране в цехе при взрыве шины погиб один человек
ФотоВ Шабране в цехе при взрыве шины погиб один человек
22 ноября 2023 г. 10:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi