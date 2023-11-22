29 и 30 ноября на армяно-азербайджанской границе запланирована встреча в формате Комиссии по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией.
Как передает Report, согласно информации, полученной Caliber.az из дипломатических источников, соответствующие договоренности были подтверждены обеими сторонами.
То, что две страны стараются сами, без посредников, решить свои вопросы по делимитации - бесспорно, позитивный знак.
В прошлом комиссия по делимитации на границе встречалась дважды, последний раз – в июле этого года.