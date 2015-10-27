​Международные валютные резервы Армении сокращаются

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Международные валютные резервы Армении продолжают сокращаться. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, на конец сентября текущего года международные валютные резервы страны составили 1 млрд. 625,5 млн. долларов США, что более чем на 20 млн. долл. меньше августовского показателя.

По информации Центробанка Армении, в сентябре прошлого года валютные резервы составляли 1 млрд. 663 млн. долларов: "Зафиксированный же в сентябре этого года показатель в разрезе указанного месяца самый низкий за последние 4 года. Сокращение международных валютных резервов с начала прошлого года носит хронический характер. Они периодически восполняются средствами, полученными от продажи крупных объектов, а также международными кредитами".