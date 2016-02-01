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    ​Между Грузией и Арменией подписана программа военного сотрудничества на 2016 год

    Подписанию документа предшествовали переговоры тет-а-тет, затем в составе делегаций

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Между министерствами обороны Грузии и Армении подписана программа военного сотрудничества на 2016 год. 

    Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, документ подписали министры обороны двух стран - Сейран Оганян и находящаяся с визитом в Ереване Тинатин Хидашели.

    Подписанию документа предшествовали переговоры тет-а-тет, затем в составе делегаций.

    Армения и Грузия строят сотрудничество на плановой основе начиная с 2010 года. Приоритетами нынешней программы являются миротворческая деятельность, военное образование, переподготовка.

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