​Между Грузией и Арменией подписана программа военного сотрудничества на 2016 год

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Между министерствами обороны Грузии и Армении подписана программа военного сотрудничества на 2016 год.

Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, документ подписали министры обороны двух стран - Сейран Оганян и находящаяся с визитом в Ереване Тинатин Хидашели.

Подписанию документа предшествовали переговоры тет-а-тет, затем в составе делегаций.

Армения и Грузия строят сотрудничество на плановой основе начиная с 2010 года. Приоритетами нынешней программы являются миротворческая деятельность, военное образование, переподготовка.