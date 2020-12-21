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Мэр Гориса задержан, открыто уголовное дело

Мэр Гориса задержан, открыто уголовное дело В отношении мэра Гориса Аруша Арушаняна начато несколько уголовных производств
В регионе
21 декабря 2020 г. 10:55
Мэр Гориса задержан, открыто уголовное дело
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В отношении мэра Гориса Аруша Арушаняна начато несколько уголовных производств. Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik Армения, об этом заявили в пресс-службе Следственного комитета.

В ведомстве отметили, что они должны быть объединены в одно. При этом в пресс-службе подчеркнули, что пока других подробностей сообщить не могут.

Ранее мэр Гориса Аруш Арушанян призвал горисцев запретить въезд премьера Никола Пашиняна в Сюникскую область. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Это не вопрос политической ориентации и не инициатива какой-либо партии, это борьба сюникцев за достоинство, безопасность и физическое существование, проявление общеармянского неповиновения. Мы должны оставить будущим поколениям в наследство непорочную землю предков", - написал мэр.

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Версия на английском языке Armenia: Goris Mayor Arushanyan detained
Версия на азербайджанском языке Gorusun meri saxlanılıb

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