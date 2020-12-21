Мэр Гориса задержан, открыто уголовное дело

В ведомстве отметили, что они должны быть объединены в одно. При этом в пресс-службе подчеркнули, что пока других подробностей сообщить не могут.

Ранее мэр Гориса Аруш Арушанян призвал горисцев запретить въезд премьера Никола Пашиняна в Сюникскую область. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Это не вопрос политической ориентации и не инициатива какой-либо партии, это борьба сюникцев за достоинство, безопасность и физическое существование, проявление общеармянского неповиновения. Мы должны оставить будущим поколениям в наследство непорочную землю предков", - написал мэр.