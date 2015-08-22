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    ​Медведев назвал причины ослабления рубля

    «Причины ослабления рубля - падение цен на нефть, а также западные санкции»

    Баку. 22 Августа. REPORT.AZ/ Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал причины ослабления рубля, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    По мнению премьер-министра, основными факторами, оказывающими влияние на национальную валюту, являются падение цен на нефть, девальвация нацвалют КНР и Казахстана, а также западные санкции.

    «Причины ослабления рубля - падение цен на нефть, девальвация нацвалют КНР и Казахстана, а также западные санкции», - сказал он. 

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