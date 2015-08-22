Баку. 22 Августа. REPORT.AZ/ Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал причины ослабления рубля, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По мнению премьер-министра, основными факторами, оказывающими влияние на национальную валюту, являются падение цен на нефть, девальвация нацвалют КНР и Казахстана, а также западные санкции.

«Причины ослабления рубля - падение цен на нефть, девальвация нацвалют КНР и Казахстана, а также западные санкции», - сказал он.