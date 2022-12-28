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Мажилис Казахстана рассмотрит вопрос об отмене закона о первом президенте страны

Мажилис Казахстана рассмотрит вопрос об отмене закона о первом президенте страны Депутаты Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана в среду на пленарном заседании рассмотрят вопрос об отмене закона о первом президенте республики - елбасы (лидере нации) Нурсултане Назарбаеве.
В регионе
28 декабря 2022 г. 07:53
Мажилис Казахстана рассмотрит вопрос об отмене закона о первом президенте страны

Депутаты Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана сегодня на пленарном заседании рассмотрят вопрос об отмене закона о первом президенте республики - елбасы (лидере нации) Нурсултане Назарбаеве.

Как передает Report, об этом говорится в повестке пленарного заседания Мажилиса, распространенной пресс-службой палаты.

"О принятии к рассмотрению проекта конституционного закона Республики Казахстан "О признании утратившим силу конституционного закона Республики Казахстан "О первом президенте Республики Казахстан - елбасы", - говорится в первом пункте повестки пленарного заседания Мажилиса.

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