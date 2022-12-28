Мажилис Казахстана рассмотрит вопрос об отмене закона о первом президенте страны

Депутаты Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана в среду на пленарном заседании рассмотрят вопрос об отмене закона о первом президенте республики - елбасы (лидере нации) Нурсултане Назарбаеве.

Депутаты Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана сегодня на пленарном заседании рассмотрят вопрос об отмене закона о первом президенте республики - елбасы (лидере нации) Нурсултане Назарбаеве.

Как передает Report, об этом говорится в повестке пленарного заседания Мажилиса, распространенной пресс-службой палаты.

"О принятии к рассмотрению проекта конституционного закона Республики Казахстан "О признании утратившим силу конституционного закона Республики Казахстан "О первом президенте Республики Казахстан - елбасы", - говорится в первом пункте повестки пленарного заседания Мажилиса.