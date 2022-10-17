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МАГАТЭ: Запорожская АЭС отключена от внешней линии электропередачи

МАГАТЭ: Запорожская АЭС отключена от внешней линии электропередачи Запорожская АЭС в понедельник утром отключена от последней работающей внешней линии электропередачи на 750 киловольт и получает питание через резервную систему.
В регионе
17 октября 2022 г. 21:29
МАГАТЭ: Запорожская АЭС отключена от внешней линии электропередачи

Запорожская АЭС в понедельник утром отключена от последней работающей внешней линии электропередачи на 750 киловольт и получает питание через резервную систему.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованном заявлении генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси.

Эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС были проинформированы, что сработала автоматическая защита, реагировавшая на снижение напряжения в сети.

"За последние 10 дней ЗАЭС уже в третий раз отключилась от этой сети", - отметил Гросси.

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Версия на азербайджанском языке AEBA: Zaporojye AES yenidən elektrik şəbəkəsindən ayrılıb

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