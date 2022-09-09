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МАГАТЭ призовет Россию немедленно прекратить все действия в районе ЗАЭС

МАГАТЭ призовет Россию немедленно прекратить все действия в районе ЗАЭС Совет управляющих МАГАТЭ планирует призвать Россию прекратить любую активность в районе Запорожской АЭС.
В регионе
9 сентября 2022 г. 16:23
МАГАТЭ призовет Россию немедленно прекратить все действия в районе ЗАЭС

Совет управляющих МАГАТЭ планирует призвать Россию прекратить любую активность в районе Запорожской АЭС.

Как передает Report, об этом сообщило Reuters со ссылкой на проект документа, который подготовили представители Польши и Канады.

В нем говорится, что действия России несут "серьезные и прямые угрозы безопасности этих объектов и их гражданского персонала, что значительно повышает риск ядерной аварии".

Кроме того, МАГАТЭ может "осудить постоянные насильственные действия России против ядерных объектов в Украине", включая присутствие там военных и персонала "Росатома".

Совет управляющих — один из двух руководящих органов МАГАТЭ наряду с ежегодной Генеральной конференцией. В него входят 35 стран, включая Россию.

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Версия на английском языке IAEA to call on Russia to immediately stop all activities in Zaporizhzhia nuke plant area
Версия на азербайджанском языке AEBA Rusiyanı "Zaporojye" AES ərazisində fəaliyyətini dərhal dayandırmağa çağırır

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