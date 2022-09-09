МАГАТЭ призовет Россию немедленно прекратить все действия в районе ЗАЭС

Совет управляющих МАГАТЭ планирует призвать Россию прекратить любую активность в районе Запорожской АЭС.

Совет управляющих МАГАТЭ планирует призвать Россию прекратить любую активность в районе Запорожской АЭС.

Как передает Report, об этом сообщило Reuters со ссылкой на проект документа, который подготовили представители Польши и Канады.

В нем говорится, что действия России несут "серьезные и прямые угрозы безопасности этих объектов и их гражданского персонала, что значительно повышает риск ядерной аварии".

Кроме того, МАГАТЭ может "осудить постоянные насильственные действия России против ядерных объектов в Украине", включая присутствие там военных и персонала "Росатома".

Совет управляющих — один из двух руководящих органов МАГАТЭ наряду с ежегодной Генеральной конференцией. В него входят 35 стран, включая Россию.