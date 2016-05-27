МАГАТЭ подтвердило соблюдение Ираном условий соглашения по иранскому атому

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило, что Иран продолжает соблюдать условия соглашения по ядерной программе, заключенного Тегераном и "шестеркой" международных посредников в июле прошлого года.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на доклад организации.

"На всем протяжении отчетного периода Иран располагал не более 130 метрическими тоннами тяжелой воды. Общий запас обогащенного урана Ирана не превышал 300 килограммов", - цитирует агентство доклад МАГАТЭ.

Согласно условиям сделки, запасы обогащенного урана в Иране не должны превышать 300 килограммов, уровень хранения тяжелой воды должен оставаться ниже 130 тонн в течение первого года после соглашения.

Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и ЕС.